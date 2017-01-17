Порошенко снова пообещал украинцам безвизовый режим с ЕС

В 2017 году должны начаться поездки украинцев в ЕС без виз, пообещал президент Украины Петр Порошенко на встрече с послами Евросоюза в Киеве.

По его словам, в 2016 году Украине и европейским странам удалось найти формулу для ратификации соглашения об ассоциации с ЕС. Этот вопрос, как сказал Порошенко, должерн быть решен в 2017 году и стать «свершившимся фактом», передает ТАСС.

«Во-вторых, украинцы должны наконец получить право осуществлять безвизовые поездки в государства-члены Европейского Союза», — сказал Порошенко.

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