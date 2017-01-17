Порошенко снова пообещал украинцам безвизовый режим с ЕС

Поездки украинцев в Европу без виз, по его словам, начнутся в 2017 году
В 2017 году должны начаться поездки украинцев в ЕС без виз, пообещал президент Украины Петр Порошенко на встрече с послами Евросоюза в Киеве.
По его словам, в 2016 году Украине и европейским странам удалось найти формулу для ратификации соглашения об ассоциации с ЕС. Этот вопрос, как сказал Порошенко, должерн быть решен в 2017 году и стать «свершившимся фактом», передает ТАСС.
«Во-вторых, украинцы должны наконец получить право осуществлять безвизовые поездки в государства-члены Европейского Союза», — сказал Порошенко.
Читайте также:
Путин: поддерживаю идею безвизового режима между Украиной и ЕС