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Порошенко снова пообещал украинцам безвизовый режим с ЕС

Поездки украинцев в Европу без виз, по его словам, начнутся в 2017 году

В 2017 году должны начаться поездки украинцев в ЕС без виз, пообещал президент Украины Петр Порошенко на встрече с послами Евросоюза в Киеве.

По его словам, в 2016 году Украине и европейским странам удалось найти формулу для ратификации соглашения об ассоциации с ЕС. Этот вопрос, как сказал Порошенко, должерн быть решен в 2017 году и стать «свершившимся фактом», передает ТАСС.

«Во-вторых, украинцы должны наконец получить право осуществлять безвизовые поездки в государства-члены Европейского Союза», — сказал Порошенко.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

Порошенко снова пообещал украинцам безвизовый режим с ЕС

Поездки украинцев в Европу без виз, по его словам, начнутся в 2017 году

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