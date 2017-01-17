Пассажиров аэропорта Буэнос-Айреса эвакуировали из-за пожара

Пожар произошел в аэропорту Хорхе Ньюбери в столице Аргентины Буэнос-Айресе, пассажиры и персонал воздушной гавани эвакуированы, ее работа приостановлена, сообщает служба безопасности.

Отмечается, что пожарные взяли под контроль распространение огня, пострадавших, по предварительной информации, нет. Все рейсы, которые должны были совершить посадку в аэропорту Хорхе Ньюбери перенаправляют в Международный аэропорт Эсейса в пригороде Буэнос-Айреса, передает ТАСС.

Пожар начался в зале вылета, о его причинах пока нет никакой информации.