Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
17 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Пассажиров аэропорта Буэнос-Айреса эвакуировали из-за пожара

Работа воздушной гавани полностью остановлена

Пожар произошел в аэропорту Хорхе Ньюбери в столице Аргентины Буэнос-Айресе, пассажиры и персонал воздушной гавани эвакуированы, ее работа приостановлена, сообщает служба безопасности.

Отмечается, что пожарные взяли под контроль распространение огня, пострадавших, по предварительной информации, нет. Все рейсы, которые должны были совершить посадку в аэропорту Хорхе Ньюбери перенаправляют в Международный аэропорт Эсейса в пригороде Буэнос-Айреса, передает ТАСС.

Пожар начался в зале вылета, о его причинах пока нет никакой информации.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Пассажиров аэропорта Буэнос-Айреса эвакуировали из-за пожара

Работа воздушной гавани полностью остановлена

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Иосиф Кобзон

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Вячеслав Кушнарев

эксперт

Все мнения

Мнение

Илья Резник

композитор

Все мнения

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке