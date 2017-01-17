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Европа призвала Словению отказаться от жесткой миграционной политики

Поправки в законодательство, направленные на борьбу с возможным потоком беженцев в страну, будут рассмотрены на следующей неделе

Совет Европы призвал Словению отказаться от внесения поправок, направленных на ужесточение миграционной политики.

Об этом заявил комиссар по правам человека Нил Муйжниекс в своем письме спикеру словенского парламента Милану Брглезу.

Муйжниекс считает, что такие поправки противоречат международному праву и правам человека, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Но при этом он одобрил создание ведомства по делам мигрантов.

Поправки в законодательство, направленные на борьбу с возможным потоком беженцев в страну будут рассмотрены на следующей неделе.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

Европа призвала Словению отказаться от жесткой миграционной политики

Поправки в законодательство, направленные на борьбу с возможным потоком беженцев в страну, будут рассмотрены на следующей неделе

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