Москвичи смогут увидеть самый яркий астероид Веста

18 января к Земле приблизится один самый яркий астероид Веста, он пролетит на расстояние 229 млн км, сообщает Московский планетарий.

Астероид возможно будет рассмотреть из-за его размеров — его диаметр составляет 525 км. Как отметили астрономы, жители Москвы могут увидеть это небесное тело невооружённым глазом, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее к Земле уже приближался крупный астероид Таутатис, астрономы тогда заявили о том, что он представляет для Земли «потенциальную опасность».