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Москвичи смогут увидеть самый яркий астероид Веста

Небесный объект возможно будет увидеть невооруженным глазом

18 января к Земле приблизится один самый яркий астероид Веста, он пролетит на расстояние 229 млн км, сообщает Московский планетарий.

Астероид возможно будет рассмотреть из-за его размеров — его диаметр составляет 525 км. Как отметили астрономы, жители Москвы могут увидеть это небесное тело невооружённым глазом, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее к Земле уже приближался крупный астероид Таутатис, астрономы тогда заявили о том, что он представляет для Земли «потенциальную опасность».

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Москвичи смогут увидеть самый яркий астероид Веста

Небесный объект возможно будет увидеть невооруженным глазом

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