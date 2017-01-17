Восемь человек ранили в перестрелке на празднике в США

Инцидент произошел на праздновании Дня Мартина Лютера Кинга в Майами
Восемь человек получили ранения во время стрельбы на праздновании Дня Мартина Лютера Кинга в Майами (штат Флорида), передает телеканал WSVN со ссылкой на местные власти.
Среди пострадавших — пять несовершеннолетних.
По данным телеканала, неизвестные открыли стрельбу на празднике в Мемориальном парке Мартина Лютера Кинга накануне вечером.
Шесть человек были госпитализированы, состояние пяти из них стабильно, еще один юноша 20 лет находится в критическом состоянии.
Полицейские задержали двух человек для допроса и обнаружили на месте преступления две единицы огнестрельного оружия.