Восемь человек ранили в перестрелке на празднике в США

Восемь человек получили ранения во время стрельбы на праздновании Дня Мартина Лютера Кинга в Майами (штат Флорида), передает телеканал WSVN со ссылкой на местные власти.

Среди пострадавших — пять несовершеннолетних.

По данным телеканала, неизвестные открыли стрельбу на празднике в Мемориальном парке Мартина Лютера Кинга накануне вечером.

Шесть человек были госпитализированы, состояние пяти из них стабильно, еще один юноша 20 лет находится в критическом состоянии.

Полицейские задержали двух человек для допроса и обнаружили на месте преступления две единицы огнестрельного оружия.