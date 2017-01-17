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Минимум 15 человек погибли в результате двух взрывов в Мосуле

Инцидент произошел на востоке города в районе Таль-Ябес

По меньшей мере 15 человек погибли в результате двух взрывов в иракском Мосуле.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал PressTV.

Инцидент произошел на востоке города в районе Таль-Ябес. Жертвами взрывов стали 14 мирных жителей и один иракский военнослужащий.

Операция по освобождению Мосула от ИГ (запрещена в РФ) продолжается с октября 2016 года. Под контроль иракских военных вернулись около 90% восточной половины города, но западная часть полностью остается в руках террористов.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Минимум 15 человек погибли в результате двух взрывов в Мосуле

Инцидент произошел на востоке города в районе Таль-Ябес

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