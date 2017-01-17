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С прилавков хабаровских магазинов пропали недорогие огурцы из Китая

Кроме того, в город перестали поставлять овощи из Японии

В магазинах одной из сетей Хабаровского края резко подскочила цена на огурцы из Китая, которые ранее считались дешевыми.

К примеру, стоимость 1 кг огурцов сейчас варьируется от 200 до 240 рублей, тогда как на городских рынках тот же товар можно приобрести за 140 рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на местных жителей.

Как объясняют ритейлеры, причиной стал резких скачок цен на огурцы на товарной бирже КНР неделю назад. Сейчас закупочная цена составляет 185 рублей за 1 кг.

Ситуация усугубляется еще и тем, что с прилавков пропали и огурцы из Японии. Они стоили дороже китайских, но всегда находили своего покупателя.

Как сообщает агентство, причина этого в том, что овощи из Японии гораздо выгоднее поставлять на Сахалин и в Приморье — там они продаются значительно лучше.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

С прилавков хабаровских магазинов пропали недорогие огурцы из Китая

Кроме того, в город перестали поставлять овощи из Японии

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