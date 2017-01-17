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Рысь напала на питомцев одного из хозяйств в ЕАО

Дикую кошку пришлось застрелить

Дикая рысь пробралась во двор жилого дома в поселке Бира одного из районов Еврейской автономной области.

Животное задрало козу. Людей рысь не тронула, сообщает ИА EAOMedia. В итоге житель Биры, который занимается охотничьим промыслом, обезвредил животное.

Жители поселка уже не раз жаловались на пропажу домашних животных.

Накануне, по их словам, дикая кошка буквально затерроризировала проживающих на окраине поселка, у леса. Они боялись отпускать детей одних в школу.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Рысь напала на питомцев одного из хозяйств в ЕАО

Дикую кошку пришлось застрелить

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