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Пьяного дебошира сняли с рейса в аэропорту Челябинска

В отношении нарушителя возбуждено административное дело

Пьяного дебошира сняли с рейса в челябинском аэропорту Баландино. ЧП произошло на борту самолета, вылетавшего рейсом Челябинск–Москва.

По данным ИА «Урал-пресс-информ», нарушитель поругался с бортпроводником, который не хотел его пускать в салон из-за сильного алкогольного опьянения, после чего в конфликт вмешался пилот самолета. Дебошир не хотел покидать самолет, в связи с чем был вызван наряд полиции. Пьяному авиадебоширу было отказано в перелете, и его сняли с рейса.

Установлено, что нарушителем оказался 22-летний житель Санкт-Петербурга, который в самолете на этапе встречи и размещения пассажиров в салоне своим конфликтным поведением создавал угрозу безопасности полета.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения».

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

Пьяного дебошира сняли с рейса в аэропорту Челябинска

В отношении нарушителя возбуждено административное дело

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