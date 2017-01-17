В ЕАО идет конкурс на клички двум тигрятам из заповедника «Бастак»

Заповедник Бастак» организовал конкурс на клички двум тигрятам, родившимся около года назад у тигрицы Золушки и тигра Заветного.

На первом этапе предлагалось выбрать из 20 кличек, а теперь их осталось три: Владимир, Дональд и Гром.

Голосование идет в режиме онлайн на сайте заповедника. Свой выбор можно сделать до 26 января, сообщает ИА EAOMedia.

Напомним, Золушку нашли сильно истощенной на юго-западе Приморья в 2012 году. Сначала она проходила восстановление в центре «Тигр», а потом была выпущена на волю в заповеднике.



Как стало известно, в сентябре 2015 года у Золушки появились тигрята от Заветного. Оба тигренка мужского пола. Впервые потомство запечатлели фотоловушки в декабре прошлого года.