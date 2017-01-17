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Глава МИД Казахстана посетит Москву в ближайшие дни

Кайрат Абдрахманов назвал грядущую поездку исторической

В ближайшее время министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов намерен посетить Москву с визитом, который сам назвал историческим.

«Мы с вами обязательно пообщаемся, тем более на днях у меня будет очень хороший визит, исторический, можно сказать, в Москву», — заявил Абдрахманов, общаясь с журналистами в Астане и отвечая на вопрос о подготовке площадки для межсирийских переговоров, которые пройдут в Астане, передает «Интерфакс». Он также подчеркнул, что журналисты узнают об этом одними из первых.

Министр отказался отвечать на вопрос о дате проведения переговоров. Он пообещал, что информация станет доступна после того, как станут «известны детали».

«Мы представляем площадку для переговоров в соответствии с обращением уважаемых президентов России и Турции. Все организационные вопросы будут объяснены после того, как станет известен состав участников», — резюмировал Абдрахманов.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Глава МИД Казахстана посетит Москву в ближайшие дни

Кайрат Абдрахманов назвал грядущую поездку исторической

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