В Южно-Сахалинске коммунальные службы бьются с сосульками

Коммунальные службы Южно-Сахалинска жалуются на невозможность справиться с так называемой небесной угрозой — возникновением сосулек и наледи на крышах домов.



Сосульки вырастают буквально за ночь на том месте, где накануне были сбиты, приводит ИА SakhalinMedia свидетельства одного из водителей автовышки.



Большие ледяные наросты на крышах порождает мокрый снег. В итоге одни и тех же здания приходится обрабатывать ежедневно.

Напомним, снежная стихия обрушилась на регион в прошедшие выходные. Тогда выпало больше половины месячной нормы осадков.



Сейчас его влияние ослабевает. В течение недели возможно постепенное понижение температуры.