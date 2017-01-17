Заповедник «Северный» не отдадут рыбопромышленникам

Минприроды отказало Сахалинской области в просьбе ослабить режим особой охраны заповедника «Северный».



В ведомстве считают, что это может привести к необратимому негативному воздействию на его экосистему, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на Минприроды.

Региональные власти отдавали рыболовецким предприятиям береговую полосу вдоль морского побережья. Там были построены палаточные лагеря для персонала. Кроме того, коренным народам разрешалось ловить рыбу в этих местах.

Однако в Минприроды эти инициативы не поддержали. Там посчитали, что это будет противоречить нормам действующего законодательства.

Напомним, жители Сахалина не раз обращались к Владимиру Путину с просьбой навести порядок в заказнике. Под петицией на имя президента, опубликованной в ноябре прошлого года, стоят подписи более 2 тыс. человек.