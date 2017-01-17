Вологодская область продолжит готовить медиков по целевому направлению

Вологодская область в рамках сотрудничества с медицинскими вузами России продолжит осуществлять целевую подготовку кадров для областного здравоохранения. Помимо сотрудничества с 10 вузами, регион заключил договор с руководством Петрозаводского государственного университета. В текущем году вуз готов принять пятерых вологжан по целевому направлению для обучения по специальности «лечебное дело», сообщили в пресс-службе областного правительства.

На сегодняшний день в областной департамент здравоохранения поступило более 200 заявлений от желающих поступать по целевому приему в медицинские вузы.

Программа поддержки целевиков предусматривает стипендию от области в размере 4 тыс. рублей. Сейчас такую финансовую поддержку ежемесячно получают почти 800 студентов, отмечает Сpv.Ru.

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