В зоопарке Иркутска будет жить редкий ястреб

Птицу спасли от охотников
В детский зоопарк в Иркутске привезли редкую птицу.
Это представитель семейства ястребиных, осоед обыкновенный.
Ястреба спасли от охотников, у него было травмировано предплечье. Ветеринары привели пернатого в норму и уже отправили в зоопарк.
В скором времени ястреб пополнит экспозицию, сообщает ИА IrkutskMedia.
Представитель ястребиных получил свое название из-за того, что питается личинками ос, диких пчел и шмелей. Осоед обитает на большей части Европы и на западе Азии.