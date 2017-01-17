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В зоопарке Иркутска будет жить редкий ястреб

Птицу спасли от охотников

В детский зоопарк в Иркутске привезли редкую птицу.

Это представитель семейства ястребиных, осоед обыкновенный.

Ястреба спасли от охотников, у него было травмировано предплечье. Ветеринары привели пернатого в норму и уже отправили в зоопарк.

В скором времени ястреб пополнит экспозицию, сообщает ИА IrkutskMedia.

Представитель ястребиных получил свое название из-за того, что питается личинками ос, диких пчел и шмелей. Осоед обитает на большей части Европы и на западе Азии.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

В зоопарке Иркутска будет жить редкий ястреб

Птицу спасли от охотников

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