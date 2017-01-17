В зоопарке Иркутска будет жить редкий ястреб

В детский зоопарк в Иркутске привезли редкую птицу.



Это представитель семейства ястребиных, осоед обыкновенный.



Ястреба спасли от охотников, у него было травмировано предплечье. Ветеринары привели пернатого в норму и уже отправили в зоопарк.



В скором времени ястреб пополнит экспозицию, сообщает ИА IrkutskMedia.

Представитель ястребиных получил свое название из-за того, что питается личинками ос, диких пчел и шмелей. Осоед обитает на большей части Европы и на западе Азии.