«Женщины должны делать всё, что хотят»: пять фактов о Мишель Обаме

В январе 2009 года супруги Барак и Мишель Обама официально переехали в Белый дом. За два президентских срока произошло много приятных и не очень событий. И если итоги работы 44-го главы США еще долго будут предметом горячих споров, то о его супруге у большинства граждан останутся только положительные воспоминания.

17 января Мишель в последний раз отмечает в Белом доме день рождения. В этот день «Известия» решили вспомнить самые интересные факты из жизни именинницы.

Доктор юридических наук

Как бы странно ни звучало, но лишь у трех первых леди США есть диплом о высшем образовании. В этот небольшой список, который возглавляют Лора Буш и Хиллари Клинтон, вошла и супруга Барака Обамы. Мишель с детства слыла способной ученицей. По воспоминаниям ее матери, как-то раз в средней школе преподаватель несправедливо поставил ей низкий балл и менять оценку не собирался. Однако Мишель не сдавалась и своего в конце концов добилась. В 1981-м Мишель с отличием окончила школу и вслед за братом поступила в Принстонский университет. После его окончания она поступила в Гарвардскую юридическую школу, где получила докторскую степень.



Наставница

Мишель познакомилась со своим будущим мужем в юридической компании «Сидли Остин» в Чикаго. Ей было 25 лет, и к тому времени она уже была весьма опытным специалистом. Тем летом на работу в фирму взяли 27-летнего Барака, а Мишель назначили его наставником. Вскоре их отношения перестали быть деловыми: несмотря на несколько отказов, полученных от будущей супруги, Барак всё же уговорил ее пойти на свидание.

«Делай как надо»

На первом свидании они смотрели в кинотеатре культовый фильм Спайка Ли. Об этом супруги рассказали в прошлом году, когда картина «Делай как надо» отмечала 25-летний юбилей.

«Мы пообедали в Чикагском институте искусств, немного погуляли, а затем я повел ее на тот «новый фильм, о котором все говорили, снятый тем самым парнем, о котором мало кто знал, но который всё равно должен быть хорошим», — поделился воспоминаниями Барак Обама.

«На самом деле он строил из себя умника: хотел показать, какой у него утонченный вкус, раз он позвал меня в кино на просмотр независимого фильма. Но всё прошло отлично, а сама картина была замечательной!» — добавила Мишель.

По стопам Элеоноры Рузвельт

В саду у Белого дома Мишель развела огород. На небольшом участке она выращивала экологически чистые продукты: шпинат, брокколи, редис, китайскую капусту и другие овощи и фрукты. Во время предвыборной гонки кандидат в президенты США Хиллари Клинтон пообещала Мишель продолжить славную традицию и заботиться об огороде. Но судьба сложилась иначе, и теперь за садом будет ухаживать Мелания Трамп.

Любопытно, что в своем ботаническом начинании Мишель последовала примеру Элеоноры Рузвельт, которая во времена Великой депрессии на территории президентской резиденции развела так называемый «огород победы». Таким образом она хотела показать гражданам США, как обеспечивать себя пищей даже во времена кризиса.

Выбор мужчин

Мишель Обама — единственная первая леди США, которая вошла в сотню самых сексуальных женщин по версии журнала Maxim. Было это в 2009 году, когда она заняла 93-ю позицию в рейтинге, опередив телеведущую Падму Лакшми и актрису Оливию Манн. При этом Мишель была одной из немногих женщин в списке, которые не раздевались перед объективами камер.

Внешность первой леди за последние восемь лет претерпела значительные изменения, однако как в начале первого президентского срока ее мужа, так и сейчас нельзя не заметить красоту и обаятельность этой женщины. В одном из своих интервью, отвечая на вопрос о пластической хирургии, Мишель заявила: «Женщины должны делать всё, что хотят. Главное, чтобы они сами были довольны своей внешностью. Сейчас я не готова к пластике, но «никогда не говори «никогда».



Мишель Обама

Фотография 1 из 19:

Фото: flickr.com/The White House

Фотография 2 из 19:

Фото: flickr.com/The White House

Фотография 3 из 19:

Фото: flickr.com/The White House

Фотография 4 из 19:

Фото: flickr.com/The White House

Фотография 5 из 19:

Фото: flickr.com/The White House

Фотография 6 из 19:

Фото: flickr.com/The White House

Фотография 7 из 19:

Фото: flickr.com/The White House

Фотография 8 из 19:

Фото: flickr.com/The White House

Фотография 9 из 19:

Фото: flickr.com/The White House

Фотография 10 из 19:

Фото: flickr.com/The White House

Фотография 11 из 19:

Фото: flickr.com/The White House

Фотография 12 из 19:

Фото: flickr.com/The White House

Фотография 13 из 19:

Фото: flickr.com/The White House

Фотография 14 из 19:

Фото: flickr.com/The White House

Фотография 15 из 19:

Фото: flickr.com/The White House

Фотография 16 из 19:

Фото: flickr.com/The White House

Фотография 17 из 19:

Фото: flickr.com/The White House

Фотография 18 из 19:

Фото: flickr.com/The White House

Фотография 19 из 19:

Фото: flickr.com/The White House

Читайте также:



Обама заявил, что его жена Мишель никогда не пойдет в президенты США



Дизайнер одежды Мишель Обамы отказалась одевать супругу Трампа



Мишель Обама ввела в строй ВМС США атомную подлодку «Иллинойс»

