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Лавров: международный терроризм — главная международная угроза

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что мировому сообществу не удалось сплотиться для борьбы с ним

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в 2016 году главной международной угрозой стал терроризм, однако мировое сообщество пока так и не смогло сплотиться для борьбы с ним.

В ходе пресс-конференции по итогам 2016 года Лавров также заявил, что угроза терроризма приобрела системный характер.

«То, что международное сообщество не может сплотиться, как сказал, выступая в ООН, президент РФ Владимир Путин, чтобы создать единый фронт борьбы с терроризмом, вызывает серьезную озабоченность и сожаление», — заключил министр.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Лавров: международный терроризм — главная международная угроза

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что мировому сообществу не удалось сплотиться для борьбы с ним

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