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Две тысячи литров соляной кислоты вылилось на дорогу в Японию

Причиной ЧП стало обледенение асфальта

В результате аварии в Японии на дорогу вылилось порядка 2 тыс. литров соляной кислоты. Об инциденте сообщили в администрации города Сасэбо, где произошла авария.

ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля произошло из-за обледенения асфальта на проезжей части. В результате столкновения с фуры упали три контейнера с кислотой. Ядовитая жидкость разлилась на дорогу и оттуда попала в расположенную рядом с трассы реку, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Остатки едкой жидкости на дороге отмыли пожарные специалисты специальным составом. По утверждению властей города, на качестве водоснабжения инцидент никак не повлияет, однако, как сообщает Киодо, местным жителем рекомендовали не приближаться к реке.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Две тысячи литров соляной кислоты вылилось на дорогу в Японию

Причиной ЧП стало обледенение асфальта

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