Иркутские пожарные склонили головы перед своими машинами

В Иркутске сотрудники спасательных служб склонили головы перед своими машинами. Они присоединились ко всемирной акции «Почтение пожарных их стальным коням».



Фото стоящих со склоненными головами перед пожарными машинами спасателей появились в соцсетях.

Как сказал ИА IrkutskMedia начальник одной из пожарно-спасательных частей Иркутска Артем Овчинников, к технике нужно относиться не просто с заботой, но с уважением и почтением. Без нее пожарный не сможет спасти людей.

«Мы одно целое в борьбе с огненной стихией», — цитирует агентство спасателя.

Напомним, инициатором флешмоба в соцсетях стала девушка из Бразилии.



В конце прошлого года она объявила акцию, во время которой должны быть собраны фотографии, на которых пожарные склоняют головы перед своими машинами, а те склоняют свои кабины в ответ.