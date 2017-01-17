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Иркутские пожарные склонили головы перед своими машинами

Они присоединились ко всемирному флешмобу по выражению почтения машинам спасательных служб

В Иркутске сотрудники спасательных служб склонили головы перед своими машинами. Они присоединились ко всемирной акции «Почтение пожарных их стальным коням».

Фото стоящих со склоненными головами перед пожарными машинами спасателей появились в соцсетях.

Как сказал ИА IrkutskMedia начальник одной из пожарно-спасательных частей Иркутска Артем Овчинников, к технике нужно относиться не просто с заботой, но с уважением и почтением. Без нее пожарный не сможет спасти людей.

«Мы одно целое в борьбе с огненной стихией», — цитирует агентство спасателя.

Напомним, инициатором флешмоба в соцсетях стала девушка из Бразилии.

В конце прошлого года она объявила акцию, во время которой должны быть собраны фотографии, на которых пожарные склоняют головы перед своими машинами, а те склоняют свои кабины в ответ.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Иркутские пожарные склонили головы перед своими машинами

Они присоединились ко всемирному флешмобу по выражению почтения машинам спасательных служб

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