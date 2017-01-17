Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
17 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Объем международных перевозок в аэропорту Барнаула сократился на треть

В 2016 году за границу слетали около 25 тыс. человек

Объем авиаперевозок на международных направлениях из Барнаула в 2016 году уменьшился на 33% — до 25 тыс. пассажиров. Это связано с сокращением рейсов, ростом курса валют и запретом полетов в Турцию и Египет.

Однако на внутренних полетах наблюдается другая ситуация. По данным аэропорта им. Г.С. Титова, пассажиропоток на российских рейсах вырос на 6,2%, причем граждане стали чаще летать сразу по всем востребованным направлениям. В тройку самых популярных у барнаульцев городов входят Москва, Санкт-Петербург и Симферополь.

В прошлом году аэропорт им. Г.С. Титова расширил географию полетов внутри страны, пишет
altapress.ru. В частности, были возобновлены прямые рейсы в Красноярск.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Объем международных перевозок в аэропорту Барнаула сократился на треть

В 2016 году за границу слетали около 25 тыс. человек

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Иосиф Кобзон

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Вячеслав Кушнарев

эксперт

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Илья Резник

композитор

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке