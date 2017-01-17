Объем международных перевозок в аэропорту Барнаула сократился на треть

Объем авиаперевозок на международных направлениях из Барнаула в 2016 году уменьшился на 33% — до 25 тыс. пассажиров. Это связано с сокращением рейсов, ростом курса валют и запретом полетов в Турцию и Египет.



Однако на внутренних полетах наблюдается другая ситуация. По данным аэропорта им. Г.С. Титова, пассажиропоток на российских рейсах вырос на 6,2%, причем граждане стали чаще летать сразу по всем востребованным направлениям. В тройку самых популярных у барнаульцев городов входят Москва, Санкт-Петербург и Симферополь.

В прошлом году аэропорт им. Г.С. Титова расширил географию полетов внутри страны, пишет

altapress.ru. В частности, были возобновлены прямые рейсы в Красноярск.