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В Улан-Удэ в мусорных баках нашли артснаряды

Они лежали в опасной близости от жилого дома

Житель Улан-Удэ нашел около мусорных контейнеров артиллерийские снаряды. Он сообщил об этом в полицию, после чего территорию оцепили и ее осмотром занялись сотрудники ОМОН. 

Снаряды лежали около баков, которые находились в непосредственной близости от жилого многоквартирного дома.

Во время осмотра выяснилось, что это два 100-миллиметровых артиллерийских противотанковых снаряда. Они не содержат взрывчатых веществ и безопасны.

Сейчас их отправили на утилизацию, передает ИА UlanMedia.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

В Улан-Удэ в мусорных баках нашли артснаряды

Они лежали в опасной близости от жилого дома

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