РФ рассказала о давлении США на дипломатов в ответ на политику Обамы

РФ обнародовала информацию о давлении Вашингтона на российских дипломатов из-за недружественной риторики администрации Барака Обамы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что в Кремле сожалеют, что Америка оказывает на загранпредставительства РФ давление и часто собирают разведывательную информацию агрессивными методами.

Представитель Кремля подчеркнул, что РФ надеется на то, что в перспективе уровень доверия и уважения с США возрастет.

«Это действительно так, эта информация не предавалась широкой огласке... Обычно это не принято делать, но коли идет такая агрессивная, недружественная риторика со стороны уходящей администрации США, то, конечно, не лишним было бы напомнить, что такие случаи неоднократно имели место — попытки давления на наших дипломатов, попытки их завербовать по разным поводам и в разных ситуациях», — сказал Песков.