Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
17 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

РФ рассказала о давлении США на дипломатов в ответ на политику Обамы

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

РФ обнародовала информацию о давлении Вашингтона на российских дипломатов из-за недружественной риторики администрации Барака Обамы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что в Кремле сожалеют, что Америка оказывает на загранпредставительства РФ давление и часто собирают разведывательную информацию агрессивными методами.

Представитель Кремля подчеркнул, что РФ надеется на то, что в перспективе уровень доверия и уважения с США возрастет.

«Это действительно так, эта информация не предавалась широкой огласке... Обычно это не принято делать, но коли идет такая агрессивная, недружественная риторика со стороны уходящей администрации США, то, конечно, не лишним было бы напомнить, что такие случаи неоднократно имели место — попытки давления на наших дипломатов, попытки их завербовать по разным поводам и в разных ситуациях», — сказал Песков.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

РФ рассказала о давлении США на дипломатов в ответ на политику Обамы

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Иосиф Кобзон

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Илья Резник

композитор

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Вячеслав Кушнарев

эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке