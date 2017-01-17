На консервы в Приморье могли пустить 10 т просроченной рыбы

Проверки прошли на крупном производственном предприятии по переработке рыбы под Владивостоком.



В результате были обнаружены 10 т рыбы, срок годности которой уже истек. Также найдены 1,5 ц соленой икры без необходимой маркировки.



Из всего этого должны были сделать консервы и продать их через приморские торговые сети, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на Россельхознадзор.

Речь идет о заводе в поселке Трудовое. Мешки с замороженной навагой, срок годности которой истек еще в июне, хранились в уличном контейнере. Там же были мороженые скумбрия и сардины. Даты их выработки вообще отсутствовали.



В соседнем контейнере нашли куботейнеры с икрой макруруса и минтая.