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На консервы в Приморье могли пустить 10 т просроченной рыбы

Проверка прошла на крупном производственном предприятии по переработке рыбы под Владивостоком

Проверки прошли на крупном производственном предприятии по переработке рыбы под Владивостоком.

В результате были обнаружены 10 т рыбы, срок годности которой уже истек. Также найдены 1,5 ц соленой икры без необходимой маркировки.

Из всего этого должны были сделать консервы и продать их через приморские торговые сети, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на Россельхознадзор.

Речь идет о заводе в поселке Трудовое. Мешки с замороженной навагой, срок годности которой истек еще в июне, хранились в уличном контейнере. Там же были мороженые скумбрия и сардины. Даты их выработки вообще отсутствовали.

В соседнем контейнере нашли куботейнеры с икрой макруруса и минтая.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

На консервы в Приморье могли пустить 10 т просроченной рыбы

Проверка прошла на крупном производственном предприятии по переработке рыбы под Владивостоком

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