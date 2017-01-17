Лавров: доклад о компромате на Трампа написал беглый жулик

Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал беглым жуликом бывшего агента МИ-6, которого считают автором доклада о якобы наличии у Москвы компромата на избранного президента США Дональда Трампа.

«Какой-то беглый жулик из МИ-6», — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Министр подчеркнул, что не собирается доказывать необоснованность обвинений РФ в киберпреступлениях, основываясь на презумпции невиновности.

Анонимный документ, рассказывающий, что Москва якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed. Позже стало известно имя составителя доклада — им оказался 52-летний бывший сотрудник MИ-6 Кристофер Стил.