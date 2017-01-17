В Башкирии посетительница салона красоты напала на сотрудников с ножом

В башкирском городе Кумертау женщина устроила дебош в парикмахерской. Сначала она напала с ножом на администратора, а потом начала громить всё вокруг. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

По словам сотрудников, за день до этого дама пришла в салон, чтобы окрасить волосы. Но ей отказали, так как все мастера были заняты. Возможно, это и стало причиной нападения. Странную женщину уже запомнили многие жители города, с ее выходками сталкивались в магазине и в банке.

По данному факту полиция проводит проверку.

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