Порядка 30 купелей установят в Пензенской области на Крещение

Порядка 30 купелей планируют установить в Пензенской области для купаний на Крещение. В ночь со среды на четверг безопасность погружения в воду будут обеспечивать спасатели, медики и полицейские — всего 266 специалистов.

Спасатели напоминают, что при купании в проруби запрещается выходить на лед большими группами и выезжать на него на автомобиле. В местах, где будут проходить погружения в воду также запрещается распивать спиртные напитки и оставлять детей без присмотра, сообщает ИА «Пенза-пресс».

Православные верующие отметят в ночь на 19 января один из главных православных праздников — Крещение Господне. Во всех церквях и храмах пройдут праздничные богослужения, после чего священники и прихожане соберутся у рек, озер и других водоемов для участия в традиционном погружении в святую крещенскую воду.

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