Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
17 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Лавров о взаимной высылке российского и греческого дипломатов: «1:1»

Министр иностранных дел заявил, что РФ и Греция в этой ситуации квиты

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ситуации с взаимной высылкой российских и греческих дипломатов Россия и Греция квиты.

«Если ваша информация верна, то счет 1:1, мы квиты», — сказал министр.

Он также прокомментировал ситуацию с дозаправкой каблей РФ, которые следовали в Сирию. Лавров подчеркнул, что Москва сама полностью обеспечивает работу собственных военных, ВКС и военно-морского флота в САР.

«Насчет дозаправки наших кораблей, которые снабжают наши ВКС и базу в Хмеймиме, и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе, мы справились. Мы имеем возможность не обременять никого из наших коллег, обеспечивая функционирование своих ВКС и военно-морских сил», — пояснил министр.

Читайте также: 

Лавров: ООН и новая администрация США приглашены на переговоры по САР

Лавров назвал международный терроризм главной угрозой 2016 года

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Лавров о взаимной высылке российского и греческого дипломатов: «1:1»

Министр иностранных дел заявил, что РФ и Греция в этой ситуации квиты

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Иосиф Кобзон

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Вячеслав Кушнарев

эксперт

Все мнения

Мнение

Илья Резник

композитор

Все мнения

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке