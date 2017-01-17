Лавров о взаимной высылке российского и греческого дипломатов: «1:1»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ситуации с взаимной высылкой российских и греческих дипломатов Россия и Греция квиты.

«Если ваша информация верна, то счет 1:1, мы квиты», — сказал министр.

Он также прокомментировал ситуацию с дозаправкой каблей РФ, которые следовали в Сирию. Лавров подчеркнул, что Москва сама полностью обеспечивает работу собственных военных, ВКС и военно-морского флота в САР.

«Насчет дозаправки наших кораблей, которые снабжают наши ВКС и базу в Хмеймиме, и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе, мы справились. Мы имеем возможность не обременять никого из наших коллег, обеспечивая функционирование своих ВКС и военно-морских сил», — пояснил министр.

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