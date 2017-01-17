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Архитектурный памятник XIX века обрушился на Урале

Прокуратура начала проверку по данному факту

На Урале обрушилась кровля архитектурного памятника XIX века. По данному факту прокуратура начала проверку. Об этом заявили в пресс-службе регионального ведомства.

Инцидент произошел 17 января около 08.00 в городе Ирбите Свердловской области в двухэтажном здании 1887 года постройки. Здание считается образцом жилищного строительства того времени. В настоящее время оно находится на балансе города.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает телеканал «360».

В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку по факту ненадлежащего содержания и эксплуатации памятника архитектуры. Также будто установлены меры, которые предпринимались по его ремонту. По результатам проверки, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в ведомстве. Результаты проверки прокуратура также взяла на контроль.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Архитектурный памятник XIX века обрушился на Урале

Прокуратура начала проверку по данному факту

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