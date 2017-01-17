Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
17 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Оренбуржцы требуют компенсации от МЧС за два дня в снежном плену

Граждане ждали помощи в застрявшем автомобиле два дня

В Оренбурге отложено судебное заседание по делу о компенсации морального вреда гражданам, которые застряли в снежном плену и не получили своевременную помощь от властей. 

Инцидент произошел в январе прошлого года. Истцы заявляют, что их никто не предупредил о приближении снежной бури, людям не оказали помощь и оставили замерзать в остывшем автомобиле на трассе Оренбург–Орск на два дня. Граждане требовали компенсации от областного правительства, председателя комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Сергея Балыкина и регионального ГУ МЧС.

Рассмотрение дела отложили в связи с привлечением трех соответчиков по иску, в числе которых МЧС России, аппарат правительства и министерство финансов Оренбургской области. 

Следующее заседание суда намечено на 6 февраля, сообщает РИА «Оренбуржье».

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Оренбуржцы требуют компенсации от МЧС за два дня в снежном плену

Граждане ждали помощи в застрявшем автомобиле два дня

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Иосиф Кобзон

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Вячеслав Кушнарев

эксперт

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Илья Резник

композитор

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке