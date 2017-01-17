Оренбуржцы требуют компенсации от МЧС за два дня в снежном плену

В Оренбурге отложено судебное заседание по делу о компенсации морального вреда гражданам, которые застряли в снежном плену и не получили своевременную помощь от властей.

Инцидент произошел в январе прошлого года. Истцы заявляют, что их никто не предупредил о приближении снежной бури, людям не оказали помощь и оставили замерзать в остывшем автомобиле на трассе Оренбург–Орск на два дня. Граждане требовали компенсации от областного правительства, председателя комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Сергея Балыкина и регионального ГУ МЧС.



Рассмотрение дела отложили в связи с привлечением трех соответчиков по иску, в числе которых МЧС России, аппарат правительства и министерство финансов Оренбургской области.

Следующее заседание суда намечено на 6 февраля, сообщает РИА «Оренбуржье».

