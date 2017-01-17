В Якутии обокрали монгольского Деда Мороза

Участника фестиваля «Зима начинается с Якутии» обокрали в Якутске.



Гражданин Монголии поселился в одной из гостиниц города. Ночью он уснул, забыв запереть дверь. На утро выяснилось, что из его номера пропал костюм монгольского Деда Мороза, национальные монгольские сапоги, кошелек с тугриками и два спальных мешка.

Позже полиции удалось установить личность вора. Им оказался 27-летний житель одного из районов республики, который уже не раз привлекался к ответственности за подобные преступления.



Злоумышленник признался, что во время фестиваля проживал в той же гостинице, что и участник конкурса. В ту ночь он не смог пройти мимо приоткрытой двери одного из номеров.

Позже он пытался обменять тугрики на рубли, но безрезультатно. А костюм Деда Мороза он выкинул в мусор.

Сейчас подозреваемый задержан, дело возбуждено по статье «Кража», сообщает ИА SakhaNews.