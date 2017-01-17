В Курске появится памятник родителям Серафима Саровского

Памятник родителям Серафима Саровского решено установить в Курске.



Как рассказали ресурсу KurskCity.ru в региональном обществе преподобного Серафима Саровского, Прохор, будущий великий старец, появился на свет в Курске в 1758 году в семье купцов.



Его родителями были Исидор Иванович и Агафья Фотиевна Машнины. Недавно было принято решение увековечить их память.



Пока неизвестно, где будет установлена скульптурная композиция. Также нет определенности с эскизом монумента.

Памятник самому Серафиму Саровскому установлен в Коренной пустыни, что в Курской области.