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Лавров: заявления об исходящей от РФ киберугрозе не имеют оснований

Глава МИД РФ напомнил о случаях, когда АНБ США взламывало внутреннюю видео-конференц-связь ООН и прослушивало разговоры Меркель и Олланда

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что заявления о том, что от РФ исходит киберугроза, основаны на «вранье и туфте».

Министр добавил, что многие бы хотели, чтобы «поскорее были забыты» случаи, когда Агентство национальной безопасности (АНБ) США «взламывало внутреннюю видео-конференц-связь ООН, прослушивало напрямую [президента Франции Франсуа] Олланда, [канцлера Германии Ангелу] Меркель и руководство ЕС».

«Вспомните и напомните своим читателям, что эти эпизоды, о которых стало известно, которые подтверждаются фактами, прошли как-то незамеченными теми, кто сейчас кричит на основе туфты и вранья о том, что Россия представляет собой киберугрозу», — подчеркнул Лавров.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

Лавров: заявления об исходящей от РФ киберугрозе не имеют оснований

Глава МИД РФ напомнил о случаях, когда АНБ США взламывало внутреннюю видео-конференц-связь ООН и прослушивало разговоры Меркель и Олланда

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