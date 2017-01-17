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По делу о ДТП с семью погибшими под Саратовом арестован водитель

Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения

В Петровске Саратовской области арестован водитель фуры, попавший в ночную аварию, унесшую жизни семи человек. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо». 32-летний житель Пензенской области обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц.

Как ранее сообщали «Известия», авария произошла в ночь на 15 января на 550-м км автодороги Нижний Новгород — Саратов. Фура, которая неожиданно выехала на встречную полосу, столкнулась с микроавтобусом Toyota. Шестеро его пассажиров и водитель погибли.

Всего в салоне находились семь человек, по предварительным данным, все они граждане Республики Кыргызстан. Они были трудовыми мигрантами, ехали в Москву.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

По делу о ДТП с семью погибшими под Саратовом арестован водитель

Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения

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