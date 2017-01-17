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В Первоуральске машины вмерзли в лед

Причиной стала коммунальная авария на одном из городских предприятий

В городе Первоуральске Свердловской области произошла крупная коммунальная авария. В результате затопленными оказались несколько улиц.

Видео произошедшего оказалось в сети.

В некоторых местах уровень воды достиг 1 м. Машины, которые в этот момент находились в этом районе, буквально вмерзли в лед, сообщает ресурс «ТагилСити.ру».

Пока ни одно коммунальное предприятие не взяло на себя ответственность за случившееся.

По некоторым данным, вода текла с территории Новотрубного завода. Но там ситуацию пока не комментируют.

Каким образом владельцы машин будут получать компенсацию за причиненный ущерб — неизвестно.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

В Первоуральске машины вмерзли в лед

Причиной стала коммунальная авария на одном из городских предприятий

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