В Первоуральске машины вмерзли в лед

Причиной стала коммунальная авария на одном из городских предприятий
В городе Первоуральске Свердловской области произошла крупная коммунальная авария. В результате затопленными оказались несколько улиц.
Видео произошедшего оказалось в сети.
В некоторых местах уровень воды достиг 1 м. Машины, которые в этот момент находились в этом районе, буквально вмерзли в лед, сообщает ресурс «ТагилСити.ру».
Пока ни одно коммунальное предприятие не взяло на себя ответственность за случившееся.
По некоторым данным, вода текла с территории Новотрубного завода. Но там ситуацию пока не комментируют.
Каким образом владельцы машин будут получать компенсацию за причиненный ущерб — неизвестно.