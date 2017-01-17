Под Торжком мужчина едва не замерз на трассе, не сумев поймать попутку

В Торжокской ЦРБ врачи неделю борются за жизнь мужчины, который едва не погиб из-за равнодушия автомобилистов. Ранним утром 8 января он по неизвестной причине оказался один на обочине трассы М-10 под Торжком. Он пытался поймать попутку, но долгое время фуры и легковые автомобили проезжали мимо, хотя на улице было минус 35 градусов, сообщает ИА «Твериград».



Мужчина был прилично одет и не поход на бомжа. По словам очевидцев, в итоге он встал на колени и из последних сил просил о помощи. Когда возле него остановились супруги, которые ехали на машине в Санкт-Петербург, на его сжатых руках был слой льда, ноги не разгибались.



Окоченевшего мужчину отвезли в больницу. Там у него диагностировали сильное обморожение рук, ног и лица. Врачам пришлось провести частичную ампутацию на руках пациента.

