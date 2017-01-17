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В Марий Эл продавали незамерзайку с превышением метанола в 750 раз

Ее изготовляли на одном из подмосковных предприятий

Роспотребнадзор провел проверки в магазинах Марий Эл, которые торгуют стеклоомывающей жидкостью.

В одной из проб было установлено значительное превышение метанола. Во время лабораторных исследований выяснилось, что его уровень в 750 раз превышает допустимую концентрацию.

ИА «МариМедиа» приводит наименование жидкости. Это «30С WIZARD», которую производит ООО «Вектор» в Московской области.

В частности, эту незамерзайку продавали в одном из магазинов села Виловатово Горномарийского района.

В общей сложности оттуда было изъято 30 л жидкости.

Возбуждено административное производство. Запросы направлены в адрес органа, который выдал свидетельство о государственной регистрации на опасную продукцию.

Также необходимые документы отосланы в подмосковное управление Роспотребнадзора.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

В Марий Эл продавали незамерзайку с превышением метанола в 750 раз

Ее изготовляли на одном из подмосковных предприятий

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