«Доказательства» российских кибератак «высосаны из пальца»

Глава российского МИДа Сергей Лавров ответил на вопросы об отношениях с уходящим президентом США Бараком Обамой, выстраивании взаимодействия с избранным президентом США Дональдом Трампом и его командой, "российских кибератаках" на страны Запада, переговорах по Сирии и о курильском вопросе. «Известия» собрали ключевые цитаты министра.

Уход команды Барака Обамы

«Если говорить о вербовочных подходах, мы не предавали гласности полную статистику на этот счет, но за последние несколько лет, особенно во время второго срока администрации Барака Обамы, такая недружественная активность в отношении наших дипломатов нарастала. [Одному из российских дипломатов] засунули буквально в машину в его отсутствие $10 тыс. с предложением о сотрудничестве. Деньги были оприходованы нашей бухгалтерией, и они сейчас работают на благо российского государства».

«Уходящая администрация США пыталась надавить на Токио, чтобы помешать диалогу Японии с РФ».

Отношения с Трампом

«Не будем забывать, что Россия и США создали и возглавили как сопредседатели Международную группу поддержки Сирии — ее никто не распускал, у нее есть две целевые группы: одна — по гуманитарным вопросам, вторая — по контролю за прекращением боевых действий. И вполне реально вдохнуть новую жизнь в деятельность этих механизмов, учитывая, что новая администрация США, по ее заявлениям, нацелена на то, чтобы бороться с террором всерьез, а не как это было до сих пор, до нее [при президенте США Бараке Обаме]».

«Заявления Трампа и его команды говорят о том, что у новой администрации не будет двойных стандартов в борьбе с международным терроризмом».

«Я здесь [в заявлениях Трампа] не увидел предложения разоружаться в обмен на снятие санкций».

«Возобновление диалога по стратегической стабильности с Россией, разрушенного при Бараке Обаме, станет одним из приоритетов России после вступления на пост Трампа».

«Если то, что говорится Дональдом Трампом и его командой о России, о готовности искать с Россией совместные подходы к решению общих для нас проблем и преодолению общих для нас угроз, если это позиция новой администрации, — то мы ответим взаимностью».

Отношения с Западом

«Западные ценности, предполагающие вседозволенность и абсолютизацию либеральных подходов к жизни, по сути, являются постхристианскими и принципиально расходятся с российскими традициями».

«Мы получаем информацию, которая свидетельствует о том, что Евросоюз не рассматривает Евразийское экономическое интеграционное движение как полноценное и считает его идеологизированным и продиктованным стремлением России захватывать территории влияния. Многие политики не хотят того, чтобы Евразийский экономический проект состоялся».

«Евросоюз в отношениях с Россией по-прежнему руководствуется порочной и недальновидной логикой, заставляя всех партнеров делать выбор между Москвой и Брюсселем».

Кибератаки

«Я не собираюсь вам доказывать, почему это всё [заявления о кибератаках со стороны России] неправда... Мы видели попытки доказательств, которые высосаны из пальца, от которых открещиваются уже и англичане, и их коллеги в США, которые пытались наделать гадости новой администрации. Мы исходим из того, что международная кибербезопасность — это нечто, что должно волновать нас всех. Именно Россия выступала за то, чтобы наладить устойчивое сотрудничество по наведению порядка в деле борьбы с киберпреступностью».

«Вспомните и напомните своим читателям, что эти эпизоды, о которых стало известно, которые подтверждаются фактами, прошли как-то незамеченными теми, кто сейчас кричит на основе туфты и вранья о том, что Россия представляет собой киберугрозу».

Ядерный потенциал Северной Кореи

«Россия и Китай самым тесным, доверительным образом продвигают инициативы, которые нацелены на возобновление переговорного процесса для того, чтобы определенные позиции всего мирового сообщества о недопустимости претензий КНДР на ядерный статус при твердом осуждении провокаций и авантюр с ядерными испытаниями и ракетными пусками, все-таки Корейский полуостров не становился точкой постоянного накопления угроз, чтобы этот кризис не использовался для форсированного, непропорционального наращивания вооружений и интенсивности проводимых там учений».

Сирия

«Мы убеждены, что мы поступили правильно, когда ответили позитивно на просьбу законного правительства Сирии, страны — члена ООН, страны, чья столица находилась в 2–3 неделях от того, чтобы быть захваченной террористами. И то, что нам удалось отбросить террористов от Дамаска и помочь сирийской армии освободить Алеппо, я считаю, это очень важно. Важно прежде всего для того, чтобы сохранить Сирию многонациональным, многоконфессиональным, светским государством, как того и требует резолюция СБ ООН».

Минские договоренности

«У меня нет каких-либо намерений их [минские договоренности] переписывать. Они закреплены единогласно принятой резолюцией Совета Безопасности ООН», — сказал он на пресс-конференции. По словам Лаврова, он «не слышал, чтобы Франция, Германия как страны — участницы «нормандского формата» либо чтобы Донецк и Луганск как участники контактной группы предлагали эти договоренности поменять». «Наоборот, всё мировое сообщество повторяет, что альтернативы Минским договоренностям не существует».

«Я не слышал о том, что администрация Дональда Трампа заявляла о необходимости Минские договоренности «похоронить» и решить проблему кризиса на востоке Украины каким-либо иным способом. Поэтому у нас не возникает даже необходимости на эту тему размышлять».

Борьба с терроризмом

«Россия обеспокоена исходом христиан из стран Ближнего Востока, обеспечить права которых можно только путем беспощадной борьбы с терроризмом».