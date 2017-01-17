Вашингтон готовится к инаугурации и беспорядкам

За три дня до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа не стихают уличные протесты в американской столице. Несогласные с победой республиканца обещают, что ударная волна митингов и акций против новоизбранного лидера Америки накроет страну 20 января, когда миллиардер официально станет хозяином Овального кабинета. Между тем в Вашингтоне на фоне протестов на окраинах, в центре города приготовления к торжественной церемонии идут полным ходом: здание Конгресса, около которого возводится большая сцена, огорожено длинным забором, на дверях многих окрестных музеев висят таблички, сообщающие, что с 18 по 21 января они будут закрыты, а у Белого дома с усиленной бдительностью дежурят молчаливые полицейские.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Забродин

Тем временем, 16 января в США отметили день Мартина Лютера Кинга (МЛК). В этот день все государственные учреждения не работают, закрыты школы, и на улицы городов выходят волонтеры, которые готовы оказать нуждающимся различную помощь, убрать тротуары, покрасить заборы и рассказать, что именно благотворительность делает «Америку снова великой». Кроме того, в городах, где проживает значительная доля афроамериканского населения, проходят мирные марши, митинги и гуляния. В Вашингтоне народное веселье развернулось, в основном, в самом бедном и проблемном юго-восточном районе столицы. Для многих американцев день МЛК – это не только праздник, но и возможность выразить недовольство, под строгим надзором блюстителей правопорядка пройдя мирной колонной, растягивая транспаранты и выкрикивая политические лозунги.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Забродин

На этот раз в процессии, шумно и дружно, с песнями и танцами проследовавшей по Мартин Лютер Кинг авеню, были видны и слышны призывы выйти на улицы с протестами 20 января. «Трамп – не мой президент», - исправно повторял темнокожий парень в толпе митингующих. На вопрос, почему он выступает против Трампа, афроамериканец четко отрапортовал, что не выбирал миллиардера президентом, признавшись, правда, что голосовать он тоже не ходил.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Забродин

В толпе то тут, то там всплывали желтые плакаты «Скажем «нет» программе Трампа», транспаранты «За честные выборы» и «Уберем большие деньги из политики». Листовки, созывающие людей на антитрамповскую манифестацию 20 января, красовались также на дверях местных закусочных, мусорных баках и заборах. Представитель одной волонтерской организации отметил, что «день МЛК объединяет американцев, а Барак Обама в этот праздник всегда принимал участие в благотворительной деятельности и не изменил своей привычке и на этот раз». На вопрос, что Дональд Трамп делает в этот день, волонтер, смеясь, немного смущенно ответил, что не знает, «чем занят новый американский лидер сегодня», но очень надеется, что «и Трамп тоже» осуществляет бурную волонтерскую деятельность.

Не могли упустить возможность напомнить о себе и сторонники получения Округом Колумбия статуса 51-го штата США. Многих жителей Вашингтона и окрестностей возмущает, что американская столица не имеет своих представителей в сенате, а в палате представителей конгрессмен от Округа Колумбия не обладает правом голоса. «Нет налогам без представительства», - гласил второй по популярности после «Скажем «нет» программе Трампа» политический лозунг во время марша. Однако после прихода к власти республиканцев и в Конгрессе, и в Белом доме надежды вашингтонцев добиться «штатного» признания тают, как снежинки на ладони. И это еще одна причина протестовать против Трампа для жителей столицы.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Забродин

​​​​​​​Так или иначе Вашингтон готовится к дню инаугурации, однако каждая его часть – по-разному. В центре города с его монументальными зданиями, обрамленными массивными колоннами, уже присутствует ощущение грядущего торжества. Однако на окраинах, особенно в бедных и неблагополучных районах, весьма ощутимы протестные настроения. И если праздничная толпа, промаршировавшая 16 января по Мартин Лютер Кинг авеню, 20 января выдвинется в сердце Вашингтона, угрожая сорвать инаугурацию Трампа, то полиции придется очень хорошо поработать, чтобы не допустить массовых беспорядков.