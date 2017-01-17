Игуана Ириска из ботанического сада МГУ села на диету

У нее обнаружили лишний жир
Главный герой VIII фестиваля орхидей и хищных растений «Тропическая зима» в «Аптечном огороде», игуана Ириска, вынуждена сесть на диету.
Ветврач после планового осмотра вынес заключение о том, что у Ириски повышенное содержание подкожного жира.
Теперь игуану будут кормить лишь раз в день вместо двух, как было ранее, сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ботсада МГУ.
Кроме того, Ириске запретили есть фрукты, такие как бананы, киви, манго, яблоки и груши.
Вместо них на протяжении нескольких дней она будет питаться только укропом, тыквой, кабачками, капустой, цукини и морковью.