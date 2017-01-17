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Игуана Ириска из ботанического сада МГУ села на диету

У нее обнаружили лишний жир

Главный герой VIII фестиваля орхидей и хищных растений «Тропическая зима» в «Аптечном огороде», игуана Ириска, вынуждена сесть на диету.

Ветврач после планового осмотра вынес заключение о том, что у Ириски повышенное содержание подкожного жира.

Теперь игуану будут кормить лишь раз в день вместо двух, как было ранее, сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ботсада МГУ.

Кроме того, Ириске запретили есть фрукты, такие как бананы, киви, манго, яблоки и груши.

Вместо них на протяжении нескольких дней она будет питаться только укропом, тыквой, кабачками, капустой, цукини и морковью.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Игуана Ириска из ботанического сада МГУ села на диету

У нее обнаружили лишний жир

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