Игуана Ириска из ботанического сада МГУ села на диету

Главный герой VIII фестиваля орхидей и хищных растений «Тропическая зима» в «Аптечном огороде», игуана Ириска, вынуждена сесть на диету.

Ветврач после планового осмотра вынес заключение о том, что у Ириски повышенное содержание подкожного жира.



Теперь игуану будут кормить лишь раз в день вместо двух, как было ранее, сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ботсада МГУ.

Кроме того, Ириске запретили есть фрукты, такие как бананы, киви, манго, яблоки и груши.



Вместо них на протяжении нескольких дней она будет питаться только укропом, тыквой, кабачками, капустой, цукини и морковью.