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Песков: «русские готовы есть снег, но предпочитают деликатесы»

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что санкции Запада имеют обратный эффект

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле согласны с негативной оценкой антироссийских санкций, которую дал им советник избранного президента США по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Ранее Скарамуччи заявил, что санкции во многом имеют обратный эффект из-за «характера русских людей».

«Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции скорее всего сплотили вашу нацию вокруг президента», — сказал Скарамуччи.

Песков отметил, что с этим утверждением согласиться можно, но с некоторой оговоркой:

«Хотя я бы уточнил все-таки — русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям».

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Песков: «русские готовы есть снег, но предпочитают деликатесы»

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что санкции Запада имеют обратный эффект

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