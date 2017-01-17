Песков: «русские готовы есть снег, но предпочитают деликатесы»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле согласны с негативной оценкой антироссийских санкций, которую дал им советник избранного президента США по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.



Ранее Скарамуччи заявил, что санкции во многом имеют обратный эффект из-за «характера русских людей».

«Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции скорее всего сплотили вашу нацию вокруг президента», — сказал Скарамуччи.

Песков отметил, что с этим утверждением согласиться можно, но с некоторой оговоркой:



«Хотя я бы уточнил все-таки — русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям».