Под Липецком на ребенка упала глыба льда

Следственный комитет Липецкой области начал проверку по факту падения на 9-летнего ребенка снежной глыб с крыши лицея.



Девочка с травмой госпитализирована. У нее сотрясение мозга.

Как сообщает ресурс GOROD48, инцидент произошел накануне в городе Данков под Липецком. Сход снега с крыши учебного заведения произошел в тот момент, когда школьница покидала здание.

Сейчас следователи ищут свидетелей произошедшего, опрашивают родственников ребенка, а так же должностных лиц, которые отвечают за очистку территории лицея от снега, а также крыш зданий, расположенных в непосредственной близости от него.

Это не первый подобный инцидент в российских регионах за последнее время.



Как писали «Известия», под Тверью в конце декабря от падения ледяной глыбы пострадал двухлетний мальчик. Ком обрушился на него с крыши жилого дома.



Похожий случай произошел в ноябре в Бологом. Там от упавшей глыбы пострадала 11-летняя девочка. Ледяной кусок упал с крыши магазина.