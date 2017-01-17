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Под Липецком на ребенка упала глыба льда

По факту случившегося проводится доследственная проверка

Следственный комитет Липецкой области начал проверку по факту падения на 9-летнего ребенка снежной глыб с крыши лицея.

Девочка с травмой госпитализирована. У нее сотрясение мозга.

Как сообщает ресурс GOROD48, инцидент произошел накануне в городе Данков под Липецком. Сход снега с крыши учебного заведения произошел в тот момент, когда школьница покидала здание.

Сейчас следователи ищут свидетелей произошедшего, опрашивают родственников ребенка, а так же должностных лиц, которые отвечают за очистку территории лицея от снега, а также крыш зданий, расположенных в непосредственной близости от него.

Это не первый подобный инцидент в российских регионах за последнее время.

Как писали «Известия», под Тверью в конце декабря от падения ледяной глыбы пострадал двухлетний мальчик. Ком обрушился на него с крыши жилого дома.

Похожий случай  произошел в ноябре в Бологом. Там от упавшей глыбы пострадала 11-летняя девочка. Ледяной кусок упал с крыши магазина.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Под Липецком на ребенка упала глыба льда

По факту случившегося проводится доследственная проверка

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