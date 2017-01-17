«Основной акцент — на развитии машиностроения»

На поддержку ряда отраслей отечественной промышленности в этом году может быть выделено до 107,5 млрд рублей из бюджета. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по обеспечению социально-экономического развития РФ в 2017 году, в рамках которого обсуждались конкретные механизмы повышения темпов роста российской экономики. Согласно комплексному плану действий на 2017–2025 годы, Фонд развития промышленности профинансирует не менее 50 проектов в различных областях импортозамещения и производства.



— Перечень, который мы должны сегодня окончательно согласовать, включает в себя мероприятия по поддержке отдельных отраслей промышленности. В основном это решения оперативного свойства, и они предполагают дополнительное финансирование, помимо тех ресурсов, которые уже предусмотрены в бюджете на текущий год, на общую сумму до 107,5 млрд рублей, — заявил в ходе совещания Дмитрий Медведев.



По его словам, сейчас правительству необходимо ответить на два основных вопроса. Первый — как максимально быстро перейти к устойчивому росту, причем не только в отдельных сегментах, но и по показателю валового внутреннего продукта в целом. Второй — как придать российской экономике необходимый импульс, чтобы за короткое время выйти на темпы роста выше среднемировых.



Премьер призвал не снижать темпы экономического роста, достигнутые в прошлом году.



— Основные стратегические решения должны быть приняты в рамках плана работы на 2017–2025 годы, — напомнил Дмитрий Медведев. — Темп, который был взят в прошлом году, нельзя ни в коем случае потерять, в том числе и в те месяцы, когда план будет еще только дорабатываться. Позитивные сдвиги следует последовательно и постоянно поддерживать и, конечно, помогать тем сегментам, которым необходимы дополнительные усилия для адаптации к работе в новых экономических условиях, стимулировать развитие тех, кто уже преодолел сложный период и способен идти вперед.

Основной акцент, по словам Дмитрия Медведева, будет сделан на развитии машиностроения: именно эта отрасль может придать наибольший импульс экономике с точки зрения инженерных решений, технологической базы и долгосрочной динамики. В частности, по словам премьера, деньги пойдут на дальнейшее развитие автопрома, включая и поддержку потребительского спроса. Кроме того, деньги выделяются на транспортное машиностроение — производство локомотивов и вагонов, а также на сельскохозяйственное, строительно-дорожное и коммунальное и машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности.



Отдельно глава правительства остановился на поддержке легкой промышленности, которой будут предоставлены субсидии в размере 500 млн рублей. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром.



— Я подписал постановление, которое позволяет предоставить в этом году субсидии легкой промышленности на компенсацию части затрат по обслуживанию кредитов. На эти цели запланированы достаточно существенные средства, — заявил премьер.



По словам Дмитрия Медведева, эти меры позволят снизить кредитную нагрузку, повысить рентабельность производства в отрасли, уменьшить себестоимость продукции, чтобы платежи по кредитам не сдерживали возможное расширение производства, создать новые рабочие места.



Дополнительные субсидии также будут способствовать выходу на рынок российской продукции, которая могла бы конкурировать с импортными аналогами и по цене, и по качеству.

