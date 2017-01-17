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Веб-камеры появились в вольерах Московского зоопарка

Теперь наблюдать за животными можно из любой точки планеты

Восемь новых веб-камер появились в вольерах Московского зоопарка. Теперь наблюдать за животными можно из любой точки планеты. Об этом сообщил сайт мэра Москвы.

С близкого расстояние теперь можно рассмотреть жирафов, пеликанов, страусов, сурикатов, экзотических птиц, орангутанов, горилл и тигров, сообщает телеканал «360». Трансляция ведется круглосуточно, что позволит зрителям увидеть разные моменты из жизни зверей. К примеру, это может быть сеанс кормления голубоглазой бенгальской тигрицы по клички Кали.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Веб-камеры появились в вольерах Московского зоопарка

Теперь наблюдать за животными можно из любой точки планеты

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