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«Приобретение Луиса Адриано — большой риск для «Спартака»

Эксперты «Известий» Андрей Червиченко и Руслан Нигматуллин — о самом громком трансфере зимы в РФПЛ

Фото: Getty Images/Valerio Pennicino

Экономические реалии заставляют российские футбольные клубы затянуть пояса. Если несколько лет назад в каждый трансферный период в РФПЛ приезжали игроки уровня Самюэля Это'о или Халка, то сейчас клубы больше сосредоточены на внутреннем рынке. Однако нынешней зимой на общем фоне удалось выделиться московскому «Спартаку». Красно-белые, лидирующие в чемпионате России, сумели переманить из «Милана» известного бразильского форварда Луиса Адриано. В нынешнем сезоне 29-летний нападающий выходил на поле в составе итальянского клуба всего семь раз и ни разу не отличился. В связи с этим многие считают, что лучшие годы Адриано позади. Сможет ли бразилец реанимировать свою карьеру в России — главный вопрос, ответа на который с нетерпением ждут болельщики.

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко довольно скептически относится к переходу Адриано в московский клуб. 

— Откровенно говоря, мне Луис Адриано не нравится, — признался «Известиям» Андрей Червиченко. — Это напоминает историю с бывшим форвардом «Спартака» Лукасом Барриосом. Раньше он что-то мог — забивал, стоил хороших денег, а потом стал играть всё хуже и в итоге ничего выдающегося в составе красно-белых так и не показал. Результаты Адриано не говорят о том, что он игрок экстра-класса. За последние полтора сезона в «Милане» он редко выделялся результативными действиями. Если бы Адриано действительно был топ-нападающим, то Мирча Луческу, хорошо знакомый с ним по работе в «Шахтере», наверняка бы забрал его к себе в «Зенит». Но мы ни разу не слышали, чтобы тренер петербуржцев проявлял интерес к этому футболисту. Этот факт и ряд других моментов подсказывают мне, что переход Адриано — не лучший трансфер для «Спартака». Тот же Александр Самедов, на мой взгляд, более полезное приобретение. 

Также Андрей Червиченко отметил, что пока от этого контракта больше выигрывает бывший клуб Адриано — «Милан». 

— Я бы сказал, что трансфер получился очень выгодным для «Милана», — заявил экс-президент «Спартака». — За счет ухода Адриано они серьезно разгрузили свою зарплатную ведомость. В таких клубах прекрасно умеют считать деньги. Если сложить проведенные им матчи, разделить на количество забитых мячей, а зарплату поделить на это число, то получится, что каждый выход этого игрока на поле был почти золотым. А в графе «забитые мячи» значился ноль. Поэтому избавиться от бразильца было выгодно и для самих итальянцев, и для тех агентов, которые занимались этим переходом. Уверен, для «Спартака» это не лучший выбор. 

Бывший голкипер красно-белых Руслан Нигматуллин также считает подписание договора с Луисом Адриано огромным риском для «Спартака».

— Сложно сейчас рассуждать об Адриано в «Спартаке», так как пока неясно, что сейчас из себя представляет этот игрок, в какой форме он находится, — сказал «Известиям» Нигматуллин. — Руководству клуба, конечно, виднее, но пока непонятно, насколько этот футболист будет им полезен. Последний год в «Милане» Адриано, мягко говоря, не блистал. Поэтому это приобретение — большой риск для «Спартака». Но если бразилец все-таки приживется в команде, то сможет принести немало пользы москвичам. 

Отметим, что нынешней зимой в «Спартак» активно «сватали» и другого форварда — нигерийца Эммануэля Эменике, который уже выступал за москвичей с 2011 по 2013 год. 

— Если говорить о выборе между Эменике и Адриано, то решение в пользу бразильца я считаю правильным, — отметил Руслан Нигматуллин. — Эменике все-таки очень непостоянен и часто меняет команды. Для «Спартака» он уже, наверное, пройденный этап. Два раза в одну реку не входят. Эменике играл за красно-белых больше трех лет назад, и сейчас это совершенно другой футболист. Адриано мне представляется на данный момент более подходящей кандидатурой. 

Луис Адриано стал широко известен благодаря выступлениям за донецкий «Шахтер». Бразилец играл в команде с 2007 по 2015 год и за это время успел выйти на поле в 265 матчах, забить 128 голов и сделать 41 результативную передачу. Своей игрой форвард привлек внимание «Милана» и в 2015-м оказался в составе «россонери». За полтора года в Италии бразилец отыграл 36 матчей, забил шесть мячей и еще четыре раза ассистировал партнерам. 

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Известия // среда, 18 января 2017 года

«Приобретение Луиса Адриано — большой риск для «Спартака»

«Приобретение Луиса Адриано — большой риск для «Спартака»Эксперты «Известий» Андрей Червиченко и Руслан Нигматуллин — о самом громком трансфере зимы в РФПЛ

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