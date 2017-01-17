Оперная дива из Воронежа стала вторым сопрано мира

Оперная певица из Воронежа Ирина Лунгу заняла вторую строчку в рейтинге самых востребованных сопрано мира по итогам занятости в спектаклях в 2016 году. Соответствующий список опубликован на портале классической музыки bachtrack.com.

Выпускница Воронежской академии искусств стала второй после чешской певицы Алжбеты Полачковой. Лунгу оказалась одной из трех россиянок, попавших в рейтинг. В топ-10 лучших меццо-сопрано также попали вокалистки Мариинского театра Екатерина Губанова и Екатерина Семенчук, сообщает РИА «Воронеж».

Ирина Лунгу окончила в 2003 году Воронежскую государственную академию искусств. Она является лауреатом международных вокальных конкурсов имени Чайковского, Образцовой, Марии Каллас, Монтсеррат Кабалье, Voci Verdiane и многих других.

В апреле 2016 года Ирину Лунгу признали «Лучшим сопрано» по версии веб-журнала Gbopera в Италии.