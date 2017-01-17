Глава Сыктывкара заявил о духовной поддержке подсудимому коллеге

Поселок Седкыркещ в республике Коми станет более доступным благодаря новому понтонному мосту через реку Вычегду. Проект стоимостью от 120 до 150 млн рублей рассматривают власти Сыктывкара. По словам и.о. мэра города Владимира Голдина, кредит или лизинг окупится за 5-6 лет, так как появление наплавной переправы позволит сократить расходы на речные перевозки в поселок.

Также мост поможет избавить Седкыркещ от мусорных завалов, из-за которых нынешний глава поселка Юрий Пелевин находится на скамье подсудимых. По мнению Голдина, он оказался под следствием незаслуженно. «Мы поддерживаем его духовно», - цитирует

ИА «Комиинформ» и.о. мэра Сыктывкара. По его словам, вопрос с мостом будет решаться в помощь Пелевину и жителям Седкыркеща.