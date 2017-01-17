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У ФК «Шинник» может смениться генеральный директор

Заседание совета учредителей клуба проходит в эти минуты

Ярославский футбольный клуб «Шинник» может сменить генерального директора.

Сейчас эту должность занимает Валерий Фролов.

Как сообщает ИА «Ярновости» со ссылкой на источники в руководстве клуба, в данный момент проходит заседание совета учредителей ФК, на котором может быть принято соответствующее решение.

Ранее появилась информация о том, что «Шинник» испытывает серьезные финансовые проблемы.

Якобы из-за них клуб может переехать из Ярославля во Владимир. Однако Фролов тогда подобную информацию назвал слухами.

Он признал, что финансовые трудности у клуба действительно есть, но они должны быть преодолены с помощью администрации региона.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

У ФК «Шинник» может смениться генеральный директор

Заседание совета учредителей клуба проходит в эти минуты

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