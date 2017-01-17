Крыша арены обрушилась во время турнира по флорболу в Чехии

Крыша спортивной арены в Чехии, где проходил турнир по флорболу, обрушилась меньше чем через 2 недели после открытия, сообщает СТК.

ЧП произошло в городе Ческа-Тршебова в минувшую субботу, 14 января около 21.00 по местному времени во время юношеского чемпионата по флорболу – хоккею в закрытом помещении с пластиковым мячом вместо шайбы. По сообщениям очевидцев, сначала был слышен звук, напоминающий чеканку мячом, после чего последовал громкий треск, а с потолка посыпались опилки. Люди бросились к выходу.

В момент ЧП, как сообщает телеканал «360», в помещении находилось порядка 80 человек, но все успели покинуть арену прежде, чем окончательно рухнула крыша. Двое 16-летних спортсменов обратились за медицинской помощью, получив незначительные травмы в толчее.

Арена была открыта 1 января 2017 года. Ее создатель Томаш Фриш заявил, что причины обрушения будут известны только после проведения расследования. По предварительной версии, ЧП могло произойти из-за 25-сантиметрового слоя снега, который скопился на крыше. Сообщается, что строительство арены обошлось в 58 млн крон (€2,146 млн).

Юношеский турнир, в котором принимали участие 8 команд по 8 человек, пришлось отменить, поскольку в Пардубицком крае больше нет залов для флорбола.