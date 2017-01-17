Сибирские ученые выяснили, почему европейцы склонны к депрессии

Они обнаружили ген, отвечающий за ее развитие
Ген, отвечающий за развитие депрессии у европейцев, нашли ученые Института цитологии и генетики в Новосибирске.
Им удалось выяснить, что у человека одинаковый вклад генотипа в развитие шизофрении и депрессии.
Однако для шизофрении было найдено уже несколько десятков генов, а для депрессии не было обнаружено ни одного.
Материалом для исследования послужила разработка центра «Эразмус» в Роттердаме. Он специализируется на изучении депрессии.
В итоге сибирские ученые все же нашли ген, который участвует в контроле подобного состояния.
Выводы исследователей уже проверили на независимой выборке людей. Их можно считать достоверными, сообщает Сибирское агентство новостей.