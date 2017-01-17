Сибирские ученые выяснили, почему европейцы склонны к депрессии

Ген, отвечающий за развитие депрессии у европейцев, нашли ученые Института цитологии и генетики в Новосибирске.

Им удалось выяснить, что у человека одинаковый вклад генотипа в развитие шизофрении и депрессии.



Однако для шизофрении было найдено уже несколько десятков генов, а для депрессии не было обнаружено ни одного.

Материалом для исследования послужила разработка центра «Эразмус» в Роттердаме. Он специализируется на изучении депрессии.

В итоге сибирские ученые все же нашли ген, который участвует в контроле подобного состояния.

Выводы исследователей уже проверили на независимой выборке людей. Их можно считать достоверными, сообщает Сибирское агентство новостей.