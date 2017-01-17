Сенаторов обяжут согласовывать получение иностранных наград

В Совете Федерации разработан порядок, согласно которому сенаторы смогут получать почетные и специальные звания и награды иностранных государств и международных организаций. В случае утверждения документа, члены верхней палаты будут обязаны согласовывать их получение с Советом палаты.



В ходе заседания комитета по регламенту и организации парламентской деятельности СФ, председатель Вадим Тюльпанов сообщил, что проект положения был подготовлен в рамках исполнения положений закона о борьбе с коррупцией. А прописанная в документе схема согласования при получении иностранных наград аналогична процедуре, установленной для членов правительства.



В проекте документа (есть в распоряжении «Известий») отмечается, что член СФ, получивший звание или награду иностранного государства, должен в 10-дневный срок представить ходатайство о ее получении председателю Совета Федерации. В случае одобрения, сенатор может получить награду по установленной форме.



— Если сенатор соглашается на получение награды, то он пишет председателю СФ заявление. Потом оно направляется в комитет (по регламенту и организации парламентской деятельности — «Известия»), где мы его рассматриваем и параллельно спрашиваем МИД свое ходатайство по этому вопросу, — пояснил Тюльпанов. — После этого вопрос выносится на Совет палаты, который принимает решение дать эту награду или нет.



В документе отмечается, что в случае отказа Совета палаты удовлетворить ходатайство сенатора о получении иностранной награды кадровая служба СФ в течение 10 дней «направляет оригиналы документов к званию, награды и оригиналы документов к ней в МИД РФ для передачи их в соответствующий орган иностранного государства, международную организацию».